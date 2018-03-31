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В компаниях группы Fesco проводились обыски

Происшествия
31 марта, 17:36 UTC+3

В сообщении транспортной группы отмечается, что организация предоставила следствию запрошенные документы

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Обыски проведены в некоторых офисах компаний группы Fesco в Москве и Владивостоке, были предоставлены запрошенные документы. Об этом говорится в сообщении этой транспортной группы.

"Следственные действия не связаны с непосредственной деятельностью компаний группы, а также их руководителей. К компаниям группы и их руководителям претензии не предъявлялись, никто из сотрудников не задержан", - отмечается в сообщении.

Утверждается, что ситуация c проводимыми обысками не оказывает влияния на операционную деятельность Fesco.

Ранее сообщалось, что руководитель компании, входящей в группу "Сумма", экс-глава "Интэкс" Артур Максидов и владельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед задержаны по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе, возбужденному МВД РФ. Официальный представитель министерства Ирина Волк проинформировала, что дело возбуждено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения". Также она отметила, что 30 марта МВД и ФСБ провели обыски в 25 регионах России, в том числе в Москве и Московской области, направленные на задержание подозреваемых в преступлении.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Основной акционер головной структуры группы - "Дальневосточное морское пароходство" - группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций.

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