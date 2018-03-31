Посетителей ТЦ в Казани эвакуировали из-за звонка о подозрительных автомобилях

КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Посетителей торгового центра (ТЦ) "Мега" в Казани эвакуировали из-за звонка о подозрительных автомобилях перед зданием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Около 20:00 мск поступило сообщение от мужчины, который сообщил о подозрительных автомобилях рядом ТЦ "Мега" и сказал, что их нужно проверить. Полицейские выехали на проверку, было проведена эвакуация людей. Угрозы не подтвердились, сейчас центр работает в штатном режиме", - отметил представитель пресс-службы.

Он не смог уточнить число эвакуированных посетителей и сотрудников. При этом он добавил, что личность звонившего установлена, он доставлен в отдел полиции для выяснения причин, побудивших его сделать звонок.