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Посетителей ТЦ в Казани эвакуировали из-за звонка о подозрительных автомобилях

Происшествия
31 марта, 21:52 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 31, марта. /ТАСС

В МВД сообщили, что угроза не подтвердилась

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КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Посетителей торгового центра (ТЦ) "Мега" в Казани эвакуировали из-за звонка о подозрительных автомобилях перед зданием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Около 20:00 мск поступило сообщение от мужчины, который сообщил о подозрительных автомобилях рядом ТЦ "Мега" и сказал, что их нужно проверить. Полицейские выехали на проверку, было проведена эвакуация людей. Угрозы не подтвердились, сейчас центр работает в штатном режиме", - отметил представитель пресс-службы.

Он не смог уточнить число эвакуированных посетителей и сотрудников. При этом он добавил, что личность звонившего установлена, он доставлен в отдел полиции для выяснения причин, побудивших его сделать звонок.

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