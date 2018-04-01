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На Ставрополье легкомоторный самолет совершил внеплановую посадку около дороги

Происшествия
1 апреля, 16:57 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 1, апреля. /ТАСС

В результате аварийной посадки никто не пострадал

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СТАВРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет совершил внеплановую посадку в поле рядом с автомобильной дорогой в Ставропольском крае, повредив крылья, сообщает в воскресенье региональное управление МЧС.

"В 14:40 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) поступило сообщение о том, что у автодороги Ставрополь - Изобильный легкомоторный самолет совершил посадку в поле, в результате чего получил повреждения крыльев", - говорится в сообщении.

Люди в происшествии не пострадали, отмечают в ведомстве. На место направились сотрудники полиции, а также шесть человек и две единицы техники от управления МЧС. Обстоятельства происшествия уточняются.

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