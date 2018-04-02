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В Киргизии 100 человек госпитализированы в результате отравления на свадьбе

Происшествия
2 апреля, 5:32 дата обновления: 2 апреля, 7:40 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 2, апреля. /ТАСС

Еще 50 человек проходят курс амбулаторного лечения

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БИШКЕК, 2 апреля. /ТАСС/. В Киргизии 100 человек попали в больницы в результате массового отравления на свадьбе, которая проходила в одном из ресторанов Бишкека. Об этом сообщил в понедельник Центр госсанэпиднадзора киргизской столицы.

"В Бишкеке после отравления в одном из ресторанов в инфекционную больницу госпитализированы 89 человек. Еще 11 граждан находятся в инфекционной больнице Иссык-Кульской области", - заявили в министерстве.

По данным его сотрудников, еще "50 человек проходят курс амбулаторного лечения после отравления". Состояние здоровья всех пострадавших, среди которых 19 детей, не вызывает опасений у медиков.

По предварительным данным минздрава, все пострадавшие принимали участие 31 марта в свадебных торжествах в одном из ресторанов Бишкека.

В настоящее время проводятся лабораторные исследования оставшихся в точке общественного питания продуктов.

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