Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ДТП с участием скорой в Самарской области погибли два человека

Происшествия
2 апреля, 10:18 UTC+3 САМАРА САМАРА 2, апреля. /ТАСС

Сотрудники полиции проводят проверку

Поделиться
Материал из 1 страницы

САМАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое госпитализированы в понедельник в результате ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи в Самарской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В 07:15 мск водитель скорой помощи на дороге в Хворостянском районе области выехал на встречную полосу и допустил столкновение с машиной "Лада Калина". В результате водитель и пассажир "Скорой помощи" скончались на месте, водитель и пассажир "Калины" госпитализированы", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Самарская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Карпов: поражение от Карякина ставит под сомнение безусловность победы Каруаны в Берлине
2
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
3
New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
МИД КНР: падение космической станции "Тяньгун-1" не привело к разрушениям на Земле
6
"Ъ": Росгвардия просит СК наказать своих сотрудников, контролировавших охрану в Кемерове
7
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники