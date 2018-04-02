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Защита настаивает на смягчении статьи обвиняемому в избиении человека в Парке Горького

Происшествия
2 апреля, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В августе прошлого года Хамовнический суд санкционировал арест обвиняемого Корнея Макарова

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Защита сына актера из телесериала "Интерны" Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти Станислава Думкина в Парке имени Горького в Москве в прошлом году, настаивает на смягчении ему статьи обвинения. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Макарова Артем Миняйчев.

"Защита настаивает на переквалификации обвинения на менее тяжкую статью", - отметил он. В качестве аргумента он привел данные комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

"Эксперты бюро судмедэкспертизы департамента здравоохранения Москвы сделали вывод, что смерть Думкина наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы (ЗЧМТ). Возможность причинения ЗЧМТ Думкину в результате удара руками и ногами полностью исключается. Установленные механизмы образования кровоизлияния в мягкие ткани головы, перелома костей черепа и внутричерепных повреждений свидетельствует в пользу того, что все они патогенетически связаны между собой и составляют единый комплекс ЗЧМТ, которая образовалась от однократного ударного воздействия массивного твердого тупого предмета с преобладающей контактирующей поверхностью (асфальтовое, бетонное или иное покрытие)", - сказал защитник. Экспертиза была проведена по ходатайству следователя.

По словам адвоката, назначена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза "в другом экспертном военном учреждении".

Суть дела

В августе 2017 года Думкин гулял в Парке имени Горького в Москве в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и попытались отобрать шляпу, провоцируя конфликт. Потом они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где через неделю скончался, не приходя в сознание. Позднее следствие установило личность мужчины, ударившего Думкина, им оказался Корней Макаров.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть"), которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

По версии следствия, все участники потасовки на момент драки в парке находились в состоянии алкогольного опьянения. Как утверждает защита обвиняемого, Макаров нанес один удар кулаком в челюсть Думкина и покинул территорию парка вместе с друзьями, не зная о последствиях. По словам адвоката, по делу назначены семь экспертиз, в том числе ДНК-экспертиза, а согласно результатам амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы Макаров признан вменяемым. 30 августа 2017 года Хамовнический суд санкционировал арест Макарова, вину он не признает.

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