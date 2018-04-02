Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три человека пострадали в аварии на юге Москвы

Происшествия
2 апреля, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Вертолет эвакуирует одного из пострадавших с места ДТП в медицинское учреждение

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись около метро "Красногвардейская" в Москве, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В районе метро "Красногвардейская" произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Предварительно, пострадали три человека, экипаж вертолета эвакуирует с места аварии одного из пострадавших в лечебное учреждение Москвы", - сказал собеседник агентства. На борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, столкнулись не менее трех машин. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
2
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
3
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
4
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
5
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
6
Россия может запретить Белоруссии ввоз картофеля из-за реэкспорта
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости