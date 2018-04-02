Три человека пострадали в аварии на юге Москвы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись около метро "Красногвардейская" в Москве, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В районе метро "Красногвардейская" произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Предварительно, пострадали три человека, экипаж вертолета эвакуирует с места аварии одного из пострадавших в лечебное учреждение Москвы", - сказал собеседник агентства. На борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, столкнулись не менее трех машин. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.