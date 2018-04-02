Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Сочи считают, что пожар в пятиэтажке мог возникнуть после ремонтных работ

Происшествия
2 апреля, 20:46 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 2, апреля. /ТАСС

Предположительно, на мансарде загорелась электрика

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 2 апреля. /ТАСС/. Пожар в пятиэтажном доме в Сочи в понедельник мог начаться из-за ремонтных работ - возможно, возникли проблемы с электрическими сетями, сообщили ТАСС в оперативном штабе.

"Загорелась мансарда, это последний этаж дома, там велись какие-то строительные работы. Скорее всего, [причиной возгорания стала] электрика. Теоретически, это могло стать причиной возгорания", - сказал представитель штаба.

Он добавил, что вопрос с размещением жильцов решен, за ними уже прибыл автобус, который отвезет погорельцев в пункт временного размещения (ПВР). Ранее сообщалось, что места в ПВР понадобились только 10 жильцам. В доме 40 квартиры, были эвакуированы более 50 человек, в том числе 15 детей.

Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время в Сочи идет ливень. Ранее сообщалось, что в городе сильный ветер, к ночи он может усилиться до 20 м/с.

Возгорание возникло на кровле пятиэтажного одноподъездного жилого дома, огонь охватил 500 кв. метров площади, которая затем возросла до 600 кв. метров. В 19:19 пожар локализован, в 19:38 ликвидирован открытый огонь, тушение продолжается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
2
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
3
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
4
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
5
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
6
Россия может запретить Белоруссии ввоз картофеля из-за реэкспорта
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости