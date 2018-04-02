Власти Сочи считают, что пожар в пятиэтажке мог возникнуть после ремонтных работ

СОЧИ, 2 апреля. /ТАСС/. Пожар в пятиэтажном доме в Сочи в понедельник мог начаться из-за ремонтных работ - возможно, возникли проблемы с электрическими сетями, сообщили ТАСС в оперативном штабе.

"Загорелась мансарда, это последний этаж дома, там велись какие-то строительные работы. Скорее всего, [причиной возгорания стала] электрика. Теоретически, это могло стать причиной возгорания", - сказал представитель штаба.

Он добавил, что вопрос с размещением жильцов решен, за ними уже прибыл автобус, который отвезет погорельцев в пункт временного размещения (ПВР). Ранее сообщалось, что места в ПВР понадобились только 10 жильцам. В доме 40 квартиры, были эвакуированы более 50 человек, в том числе 15 детей.

Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время в Сочи идет ливень. Ранее сообщалось, что в городе сильный ветер, к ночи он может усилиться до 20 м/с.

Возгорание возникло на кровле пятиэтажного одноподъездного жилого дома, огонь охватил 500 кв. метров площади, которая затем возросла до 600 кв. метров. В 19:19 пожар локализован, в 19:38 ликвидирован открытый огонь, тушение продолжается.