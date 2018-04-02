Спасатели потушили пожар в пятиэтажке в Сочи

СОЧИ, 2 апреля. /ТАСС/. Пожар в жилой пятиэтажке в Сочи полностью ликвидирован, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

"20:42 полная ликвидация", - сказал представитель центра.

В оперативном штабе ТАСС уточнили, что в тушении пожара помог начавшийся ливень. При этом, как ранее сообщали в МЧС, работе пожарных мешал сильный ветер.

Возгорание возникло на кровле пятиэтажного одноподъездного жилого дома, огонь охватил 500 кв. м площади, которая затем возросла до 600 кв. м. В 19:19 пожар локализован, в 19:38 был ликвидирован открытый огонь.

Места в пункте временного размещения понадобились только 10 жильцам. В доме 40 квартир, были эвакуированы более 50 человек, в том числе 15 детей.