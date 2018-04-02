Спасатели не обнаружили людей под завалами обрушившегося в Саратове дома

САРАТОВ, 2 апреля. /ТАСС/. Кинологи с собаками закончили работу на месте расселенного дома, который в понедельник обрушился в Саратове, людей под завалами не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

"Кинологическая служба закончила свою работу и покинула место обрушения. Людей под завалами не обнаружено", - сказал Юрин.

Ранее ТАСС сообщал, что под завалами может находиться один человек.

Как уточнил Юрин, спасатели будут работать на месте до утра. "Разбор завалов продолжается, участвует тяжелая техника, в том числе, подъемный кран", - подчеркнул Юрин.

Руководитель пресс-службы администрации г. Саратова Татьяна Плющева уточнила, что данный дом был признан аварийным в 2011 году, однако, лишь в 2017 году он был расселен. "Сказать о том, когда дом должен был быть снесен нельзя, так как есть граждане (бывшие жители дома - прим. ТАСС), которые обратились в суд по предоставлению нового жилья или денежных выплат, которые назначает суд. Пока проходят данные процедуры, решение о сносе не принимается", - подчеркнула собеседница агентства.