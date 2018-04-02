Подрядчик: заинтересовавший прокуратуру проект КСК был выполнен в полном объеме

ТАСС, 2 апреля. Работы по контракту с компанией "Курорты Северного Кавказа", к которому возникли вопросы у прокуратуры, были выполнены в полном объеме, а результаты представлены публично, заявила в понедельник ТАСС генеральный директор ООО "Красивая страна" Наталья Смирнова.

Ранее в понедельник в Генпрокуратуре сообщили, что выявлены хищения 3,2 млн рублей из бюджета РФ компанией "Курорты Северного Кавказа" при возмещении НДС по договору с коммерческой фирмой - ООО "Красивая страна". ГУ МВД по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

"По договору 2014 года между ООО "Красивая страна" и АО "КСК" услуги были оказаны своевременно и в полном объеме. Был подписан акт и отчет об исполнении условий договора. <…> Во время реализации проекта была проделана огромная работа, сделаны тысячи фотографий. Сам проект был неоднократно представлен на различных публичных мероприятиях и активно освещался в СМИ", - сказала Смирнова.

Она добавила, что "Красивая страна" не получала запросов от прокуратуры или ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В ответ на запрос полиции, который касался проекта, реализованного для АО "КСК", были направлены копии всех документов и фотографий.