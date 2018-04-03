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СК возбудил дело против Авакова за воспрепятствование голосованию на выборах президента РФ

Происшествия
3 апреля, 10:20 дата обновления: 3 апреля, 10:33 UTC+3

По данным следствия, глава МВД Украины давал указания подчиненным не пропускать на избирательные участки граждан России

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за воспрепятствование свободному осуществлению гражданами РФ избирательных прав на выборах президента. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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По данным следствия, Аваков давал указания сотрудникам МВД Украины, которые обеспечивали охрану и безопасность российских дипучреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки россиян для участия в выборах президента. 

"В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией РФ. Положения статьи 12 УК РФ позволяют Следственному комитету привлекать к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством иностранных граждан, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов России либо граждан нашей страны", - отметила представитель СК.
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