СК возбудил дело против Авакова за воспрепятствование голосованию на выборах президента РФ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за воспрепятствование свободному осуществлению гражданами РФ избирательных прав на выборах президента. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, Аваков давал указания сотрудникам МВД Украины, которые обеспечивали охрану и безопасность российских дипучреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки россиян для участия в выборах президента.