СК возбудил дело против Авакова за воспрепятствование голосованию на выборах президента РФ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за воспрепятствование свободному осуществлению гражданами РФ избирательных прав на выборах президента. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, Аваков давал указания сотрудникам МВД Украины, которые обеспечивали охрану и безопасность российских дипучреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки россиян для участия в выборах президента.

"В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией РФ. Положения статьи 12 УК РФ позволяют Следственному комитету привлекать к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством иностранных граждан, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов России либо граждан нашей страны", - отметила представитель СК.