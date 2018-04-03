Руководство Севастопольского морзавода обвиняется в хищении 1,3 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Прокурор Севастополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя Севморзавода о хищении 1,3 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры города. В свою очередь на заводе отрицают факт причинения этого ущерба.

"Прокурор Севастополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении должностных лиц ГУП "Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе", филиала Севморзавод (СМЗ) центра судоремонта "Звездочка" и местного жителя 1983 года рождения. По версии следствия, директор филиала СМЗ ЦС "Звездочка" с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года передавал директору ГУП "Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе" денежные средства филиала через местного жителя. Незаконными действиями злоумышленников причинен ущерб государству в лице филиала СМЗ ЦС "Звездочка" на сумму более 1,3 млн рублей.", - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Севастополя.

В свою очередь в пресс-службе Севморзавода заявили о необоснованности возбуждения уголовного дела, подчеркнув, что обвиняемые не причинили ущерб предприятию.

"В Объединенной судостроительной корпорации, куда входит Севморзавод, и на его головном предприятии - АО "Центр судоремонта "Звездочка", неоднократно озвучивали позицию, что в действиях должностных лиц верфи не усматривается корысти или злого умысла, что ущерба обществу ими причинено не было, а, следовательно, уголовное дело возбуждено необоснованно. Однако это официальное мнение в расчет не берется, а соответствующие документы даже не учтены следствием", - прокомментировала во вторник сообщение прокуратуры пресс-служба Севморзавода.

Одновременно на Севморзаводе выразили уверенность, что рассмотрение уголовного дела судом будет объективным.

Севастопольский морской завод является крупнейшим судостроительным и судоремонтным предприятием города. В 2015 году она вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации как филиал центра судоремонта "Звездочка". Филиал ЦС "Звездочка" работал в Севастополе на арендованных у ГУП "Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе". В 2018 году все имущество ГУП "Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе" было передано в федеральную собственность для СМЗ филиала ЦС "Звездочка".