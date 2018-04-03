Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Руководство Севастопольского морзавода обвиняется в хищении 1,3 млн рублей

Происшествия
3 апреля, 13:35 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 3, апреля. /ТАСС

В свою очередь на предприятии отрицают факт причинения этого ущерба

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Прокурор Севастополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя Севморзавода о хищении 1,3 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры города. В свою очередь на заводе отрицают факт причинения этого ущерба.

"Прокурор Севастополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении должностных лиц ГУП "Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе", филиала Севморзавод (СМЗ) центра судоремонта "Звездочка" и местного жителя 1983 года рождения. По версии следствия, директор филиала СМЗ ЦС "Звездочка" с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года передавал директору ГУП "Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе" денежные средства филиала через местного жителя. Незаконными действиями злоумышленников причинен ущерб государству в лице филиала СМЗ ЦС "Звездочка" на сумму более 1,3 млн рублей.", - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Севастополя.

В свою очередь в пресс-службе Севморзавода заявили о необоснованности возбуждения уголовного дела, подчеркнув, что обвиняемые не причинили ущерб предприятию.

"В Объединенной судостроительной корпорации, куда входит Севморзавод, и на его головном предприятии - АО "Центр судоремонта "Звездочка", неоднократно озвучивали позицию, что в действиях должностных лиц верфи не усматривается корысти или злого умысла, что ущерба обществу ими причинено не было, а, следовательно, уголовное дело возбуждено необоснованно. Однако это официальное мнение в расчет не берется, а соответствующие документы даже не учтены следствием", - прокомментировала во вторник сообщение прокуратуры пресс-служба Севморзавода.

Одновременно на Севморзаводе выразили уверенность, что рассмотрение уголовного дела судом будет объективным.

Севастопольский морской завод является крупнейшим судостроительным и судоремонтным предприятием города. В 2015 году она вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации как филиал центра судоремонта "Звездочка". Филиал ЦС "Звездочка" работал в Севастополе на арендованных у ГУП "Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе". В 2018 году все имущество ГУП "Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе" было передано в федеральную собственность для СМЗ филиала ЦС "Звездочка".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Севастополь
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
3
Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"
4
Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области
5
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
6
Песков не стал комментировать публикацию о происхождении газа, которым отравили Скрипаля
7
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости