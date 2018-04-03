Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство РФ: пострадавшие от взрыва в Ереване россияне скоро выпишутся из больницы

Происшествия
3 апреля, 16:49 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 3, апреля. /ТАСС

Состояние здоровья пострадавших оценивается как нормальное

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 3 апреля. /ТАСС/. Россияне, пострадавшие в понедельник вечером в результате взрыва в Ереване, идут на поправку и вскоре выпишутся из больницы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в посольстве России в Армении.

"Граждане России, получившие повреждения в результате инцидента в центре Еревана, находятся в больнице имени Святого Григория Просветителя, - указали в посольстве. - Их состояние здоровья оценивается как нормальное, в скором времени ожидается выписка".

Посольство поблагодарило "армянских медиков, неравнодушных жителей Еревана, оказавших пострадавшим поддержку после взрыва". Диппредставительство также выразило признательность бригаде скорой помощи и сотрудникам экстренных служб за оперативную и высококвалифицированную помощь.

В результате разрыва баллона с углекислым газом в ресторане быстрого питания Burger King на Северном проспекте в центре Еревана были ранены восемь человек, включая троих 15-летних россиян. Одна из пострадавших - гражданка Ирана - во вторник утром выписалась из больницы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Россия Армения
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
5
МИД Франции потребовал от РФ ответа на запрос Великобритании по делу Скрипаля от 12 марта
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости