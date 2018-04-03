Посольство РФ: пострадавшие от взрыва в Ереване россияне скоро выпишутся из больницы

ЕРЕВАН, 3 апреля. /ТАСС/. Россияне, пострадавшие в понедельник вечером в результате взрыва в Ереване, идут на поправку и вскоре выпишутся из больницы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в посольстве России в Армении.

"Граждане России, получившие повреждения в результате инцидента в центре Еревана, находятся в больнице имени Святого Григория Просветителя, - указали в посольстве. - Их состояние здоровья оценивается как нормальное, в скором времени ожидается выписка".

Посольство поблагодарило "армянских медиков, неравнодушных жителей Еревана, оказавших пострадавшим поддержку после взрыва". Диппредставительство также выразило признательность бригаде скорой помощи и сотрудникам экстренных служб за оперативную и высококвалифицированную помощь.

В результате разрыва баллона с углекислым газом в ресторане быстрого питания Burger King на Северном проспекте в центре Еревана были ранены восемь человек, включая троих 15-летних россиян. Одна из пострадавших - гражданка Ирана - во вторник утром выписалась из больницы.