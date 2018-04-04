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Глава МЧС и губернатор Волгоградской области совершают облет подтопленных паводком районов

Происшествия
4 апреля, 11:26 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 4, апреля. /ТАСС

Планируется, что Владимир Пучков и Андрей Бочаров пообщаются с жителями подтопленных домов, проконтролируют ход аварийно-восстановительных работ

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ВОЛГОГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вылетели на вертолете в наиболее пострадавшие от весеннего паводка районы области для оценки нанесенного ущерба.

Как передает корр. ТАСС, сразу после прилета в среду утром в Волгоград министр вместе с губернатором на вертолете отправился во Фроловский, Кумылженский и Михайловский районы области. Они оценили масштабы паводка, осмотрели ледяные заторы, оценили масштабы затоплений населенных пунктов. Были определены точки, где необходимо будет производить подрывные работы для прохождения "большой воды".

Планируется, что министр и губернатор пообщаются с жителями подтопленных домов, проконтролируют ход аварийно-восстановительных работ. По данным МЧС России, на территории области в зоне подтопления находится 31 населенный пункт, 790 жилых домов с населением более 2,1 тыс. человек, в том числе 396 детей, 2,6 тыс. придомовых территорий.

Отселены 359 человек, в том числе 105 детей, из них 41 человек, в том числе 11 детей, размещены в пунктах временного размещения. В зоне подтопления работает крупная группировка МЧС из Волгоградской и Саратовской областей, Донского спасательного центра, в готовности к реагированию находятся аэромобильные группировки ГУ МЧС по Калмыкии, Астраханской и Воронежской областям.

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