Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на Ереванской улице в Москве, сообщили в среду ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

"В 10:28 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Ереванская, дом 12, корпус 1, где происходил пожар в одной из квартир, расположенной на 4-м этаже 5-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 8 кв. метров", - сказали в ведомстве.

Пожарные спасли с верхнего этажа пять человек. Возгорание было оперативно ликвидировано.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что при пожаре погиб человек.