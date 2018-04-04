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Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Происшествия
4 апреля, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Пожарные спасли пять человек с верхнего этажа дома на Ереванской улице

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на Ереванской улице в Москве, сообщили в среду ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

"В 10:28 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Ереванская, дом 12, корпус 1, где происходил пожар в одной из квартир, расположенной на 4-м этаже 5-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 8 кв. метров", - сказали в ведомстве.

Пожарные спасли с верхнего этажа пять человек. Возгорание было оперативно ликвидировано.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что при пожаре погиб человек.

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