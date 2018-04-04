Верховный суд Крыма 16 апреля начнет рассмотрение дела о подготовке диверсий

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд Крыма 16 апреля начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении гражданина Украины Евгения Панова, который обвиняется в подготовке диверсий на полуострове. Об этом ТАСС в среду сообщил его адвокат Сергей Легостов.

"16 апреля будет уже слушание по существу. Прокурор огласит обвинительное [заключение]", - сказал он

По словам адвоката, в среду Верховный суд Крыма продлил срок содержания Панова под стражей на шесть месяцев. "Мы не заявляли о проведении предварительного заседания, и суд не нашел оснований для его проведения. Было просто судебное заседание в закрытом режиме [в среду], в ходе которого суд продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства.

Панова обвиняют по трем статьям УК РФ: "Приготовление к диверсии", "Покушение на контрабанду боеприпасов" и "Незаконное хранение и перевозка боеприпасов". Ему грозит длительный тюремный срок.

ФСБ 10 августа 2016 года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении диверсий, которые готовились главным управлением разведки минобороны Украины. По делу о подготовке диверсий в Крыму задержали двоих украинцев: Андрея Захтея и Панова.

Уголовное дело в отношении Захтея выделили в отдельное производство. Его рассмотрел Верховный суд Крыма, который приговорил мужчину к шести годам и шести месяцам лишения свободы.

"Дело Захтея", который признал вину, было рассмотрено в особом порядке, то есть без допроса свидетелей. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством, суд при рассмотрении такого дела может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ. Панов вину не признает.