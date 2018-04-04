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Адвокат: следствие просит продлить арест трем фигурантам дела об аргентинском кокаине

Происшествия
4 апреля, 22:18 дата обновления: 4 апреля, 22:26 UTC+3

Александр Костанянц не уточнил, на какой срок могут продлить арест

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Следственный департамент МВД России просит продлить срок ареста трем фигурантам дела о поставке крупной партии кокаина из Аргентины в Россию - Владимиру Калмыкову, Иштимиру Худжамову и Али Абянову. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Абянова Александр Костанянц.

"Следствие просит продлить арест моему подзащитному Абянову, а также остальным фигурантам уголовного дела. Судебное заседание назначено в Тверском суде Москвы на 10 апреля в 15:00 мск", - сказал защитник, не уточнив, на какой срок следствие просит продлить арест.

В начале февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Калмыкову, Худжамову и Абянову до 13 апреля. Также Тверской суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск предполагаемого организатора поставок кокаина Андрея Ковальчука. После этого он был задержан в ФРГ и арестован по запросу России, германский суд будет решать вопрос о его экстрадиции.

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение Калмыкову, Худжамову и Абянову по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на совершение преступления"), п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") в составе организованной группы.

Как сообщал ТАСС близкий к следствию источник, операция по задержанию фигурантов дела проходила на базе МИД в районе Кунцево на западе Москвы 13 декабря 2017 года. Там были задержаны Калмыков и Худжамов, чуть позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов. Как пояснил источник, груз (в ходе совместной спецоперации спецслужб РФ и Аргентины кокаин был заменен на муку) прибыл в Москву, и фигуранты дела поехали забирать его на базу МИД России. Адвокаты обвиняемых утверждают, что их клиенты были уверены, что едут забирать партию кофе, за которую предварительно перевели 50 тыс. евро.

МИД РФ сообщал, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (более 360 кг кокаина) на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Помимо Калмыкова, Худжамова, Абянова и Ковальчука, задержаны еще два человека в Аргентине.

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Дело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
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