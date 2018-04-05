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СМИ: истребитель F-15K разбился в Южной Корее

Происшествия
5 апреля, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

По данным агентства Yonhap, военный самолет врезался в гору, когда возвращался на базу

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ТАСС, 5 апреля. Истребитель южнокорейских ВВС F-15K разбился в четверг на юго-востоке Южной Кореи. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные военных республики.

По его данным, военный самолет врезался в гору, когда возвращался на базу. Инцидент произошел в районе города Чхильгок, в 300 км к юго-востоку от Сеула. На месте аварии работают около 50 пожарных и спасателей.

На борту истребителя находились два пилота, о их судьбе данных пока нет, ведутся поиски. О пострадавших среди местного населения не сообщается.

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