СМИ: истребитель F-15K разбился в Южной Корее

ТАСС, 5 апреля. Истребитель южнокорейских ВВС F-15K разбился в четверг на юго-востоке Южной Кореи. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные военных республики.

По его данным, военный самолет врезался в гору, когда возвращался на базу. Инцидент произошел в районе города Чхильгок, в 300 км к юго-востоку от Сеула. На месте аварии работают около 50 пожарных и спасателей.

На борту истребителя находились два пилота, о их судьбе данных пока нет, ведутся поиски. О пострадавших среди местного населения не сообщается.