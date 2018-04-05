СК Вологодской области возбудил дело после падения снега с крыши на восьмилетнего мальчика

ВОЛОГДА, 5 апреля. /ТАСС/. Череповецкий следственный отдел СК РФ по Вологодской области возбудил уголовное дело по факту получения тяжелых травм восьмилетним мальчиком от падения на него снега с крыши дома, сообщили в четверг в Следственном управлении СК РФ по области.

"По результатам доследственной проверки обстоятельств травмирования ребенка в деревне Шулма Череповецкого района в результате падения на него снега возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью)", - указано в сообщении.

Как уточнила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Наталья Летенкова, 3 апреля около 16 часов восьмилетний мальчик проходил по пешеходной дорожке мимо трехэтажного многоквартирного дома в деревне Шулма, в этот момент на него съехала с крыши снежно-ледяная глыба. Ребенка с травмами доставили в больницу, где у него обнаружились переломы бедренной и плечевой костей, что расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.

"По предварительным данным, опасное место не было огорожено, предупреждения об опасности отсутствовали, сейчас следователи во всем разбираются. Предстоит установить личности виновных, оценить, насколько достаточные меры были предприняты для предотвращения происшествия", - сообщила представитель регионального следственного управления.