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Госпогранслужба Украины не выпустит экипаж сейнера "Норд" на берег до решения суда

Происшествия
6 апреля, 10:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, апреля. /ТАСС

Пресс-секретарь ведомства Олег Слободян подчеркнул, что люди на борту обеспечены всем необходимым

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КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Экипаж задержанного на Украине сейнера "Норд" не может сойти на берег и останется на борту судна до соответствующего решения суда. Об этом в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"У них (экипажа - прим. ТАСС) нет документов, поэтому выпустить мы их можем только после решения суда", - сказал он. Слободян уточнил, что по одному из членов экипажа - женщине - "уже есть решение суда, но она отказалась покинуть судно". Помощник главы Госпогранслужбы добавил, что суд привлек ее к административной ответственности и оштрафовал на 3,4 тысячи гривен (около $130).

При этом, по его словам, люди на борту обеспечены всем необходимым. "Все необходимые продукты, медикаменты и другие вещи мы им передали", - подчеркнул он. Заявления адвокатов, что экипаж сутки сидел без еды и питьевой воды, он назвал неправдой.

Ситуацию с выловленной рыбой, которая находится в трюмах и уже протухла, что усугубляет положение экипажа, Слободян комментировать отказался.

Задержание сейнера

Госпогранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело против украинских пограничников по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Адвокат капитана "Норда" Владимира Горбенко 4 апреля сообщал, что его подзащитному предъявлено обвинение по статье "Нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию" Уголовного кодекса Украины. При этом он подчеркнул, что данная статья не предполагает содержания под стражей. Тем не менее Горбенко был задержан и помещен в изолятор временного содержания, его защита назвала это похищением.

Херсонский городской суд в четверг должен был рассмотреть вопрос о мере пресечения Горбенко. В прокуратуре сообщали, что суд из-за загруженности перенес слушание на пятницу. По словам адвоката Дмитрия Щербины, суд не состоялся, так как его подзащитного не доставили на заседание. Вечером в четверг капитан "Норда" был освобожден до основного разбирательства, которое назначено на пятницу в 13:30.

Остальной экипаж власти Украины обвиняют в административном правонарушении. "Их держат и говорят, что они не могут выйти, но это ерунда. Члены экипажа заявили, что они граждане РФ, консул РФ готов выдать им соответствующее временное удостоверение. Да, Украина не признает их паспорта, но удостоверения, выданные консульским учреждением, признаются Украиной, но им просто физически не дают их получить", - пояснил Щербина.

Условия на борту

На судне "Норд" находится несколько тонн выловленной рыбы, которая уже начала гнить. При этом трюм опечатан сотрудниками Службы безопасности Украины. Защита настаивает, что экипаж из-за действий украинских властей вынужден находится в антисанитарных условиях.

Кроме того, Щербина называл неправдивыми заявления украинских пограничников об обеспечении экипажа сейнера всем необходимым. По его словам, первые сутки после задержания судна люди сидели без еды, а на днях они сутки провели без питьевой воды.

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