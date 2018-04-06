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Начальника отдела угрозыска в Татарстане подозревают в получении взятки в $100 тыс.

Происшествия
6 апреля, 16:18 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, апреля. /ТАСС

В отношении Романа Пахомова проводят служебную проверку

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КАЗАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан 39-летнего Романа Пахомова по подозрению в получении взятки, его задержали при получении $100 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан 39-летнего Романа Пахомова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в производстве следственной части Главного следственного управления (ГСУ) МВД по Татарстану находилось уголовное дело в отношении четырех граждан из-за ведения незаконной банковской деятельности. При этом оперативное сопровождение по делу оказывало подразделение по борьбе с организованной преступностью (ПБОП).

В сентябре 2017 года Пахомов по сговору с неустановленными должностными лицами МВД по Татарстану предложил одному из фигурантов уголовного дела передать 7 млн рублей должностным лицам ПБОП и следственной части ГСУ за решение вопроса о не привлечении его и его знакомых к уголовной ответственности.

Мужчина сообщил о действиях полицейского в органы госбезопасности, после чего оперативные службы взяли ситуацию под контроль. В результате 5 апреля 2018 года после получения сумме $100 тыс. Пахомова задержали. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения.

Как отметили ТАСС в пресс-службе МВД по Татарстану, в отношении Пахомова проводят служебную проверку, приняли решение об его увольнении.

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