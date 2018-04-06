Против руководства "Саентологической церкви Петербурга" возбудили дело об отмывании денег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи УФСБ по Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело о легализации 17 млн рублей из 140 млн, полученных преступным путем, в отношении руководства религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.

"Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении одного из руководителей религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б", ч. 4, ст. 174.1 УК РФ "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", - сказали в управлении.

По версии следствия, в ходе незаконного предпринимательства "Саентологическая церковь" получила 140 млн рублей наличными, из которых легализовали около 17 млн рублей.

Год назад в отношении представителей "Саентологической церкви Петербурга" возбудили дело по статьям о создании экстремистского сообщества, вовлечении в деятельность экстремистского сообщества, незаконном предпринимательстве. Задержали начальника службы безопасности петербургской саентологической организации Анастасию Терентьеву, ее заместительницу Констанцию Есаулкову и исполнительного директора Галину Шуринову, сейчас они под домашним арестом. Также сотрудники ФСБ задержали главного бухгалтера этой же организации Сахиба Алиева и лидера петербургских саентологов Ивана Мацицкого. Их, по решению суда, отправили под стражу.

Членов "Саентологической церкви Петербурга" обвиняют в незаконном проведении платных курсов и программ без соответствующей регистрации, доход от которых оценивают более чем в 276 млн рублей.

Саентология - религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть саентологических материалов признали экстремистскими и занесли в соответствующий федеральный список. Их производство и хранение в целях массового распространения является незаконным на территории РФ.