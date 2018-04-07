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В Орловской области ожидают пик половодья в ближайшие сутки

Происшествия
7 апреля, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Серьезная ситуация в связи с паводком также сложилась в Воронежской и Тамбовской областях

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют пик половодья на водоемах Орловской области в ближайшие сутки, в регионе затоплены почти 170 дачных участков, 15 мостов и набережная в областном центре. Об этом ТАСС сообщили в субботу в региональном главке МЧС России.

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"В ближайшие сутки в регионе, по прогнозам, ожидается пик половодья, ситуация находится под контролем. Накануне вода подтопила нижний уровень набережной в районе городского парка культуры и отдыха в Орле, сегодня она уже поднимается к верхнему уровню", - уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Днем 7 апреля уровень подъема воды в районе набережной составил почти 8 м. Неприятности в связи с талыми водами испытывают и местные дачники - на территории садоводческого товарищества "Импульс" в 25 км от Орла подтопленными оказались 168 участков, уровень воды на территории составляет до 15-20 см. Кроме того, в регионе подтоплены 15 низководных мостов.

Как сообщалось ранее, серьезная ситуация в связи с половодьем складывается в расположенной неподалеку Воронежской области - там в Калачеевском районе подтоплено 1,2 тыс. приусадебных участков и более 330 домов в 13 населенных пунктах с населением около 3 тыс. человек. Сложное положение и в городе в Моршанске Тамбовской области - накануне там из-за паводка был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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