Два человека погибли, 70 пострадали в результате ДТП в Тунисе

ТУНИС, 7 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще 70 пострадали в субботу утром в результате столкновения двух пассажирских автобусов в провинции Монастир на северо-востоке Туниса. Об этом сообщило министерство внутренних дел республики.

"ДТП произошло около 06:40 (08:40 мск) в районе населенного пункта Мокнин", - указывает ведомство. Как отмечает МВД, один из автобусов, перевозивших рабочих швейной фабрики, из-за густого тумана столкнулся с другим автобусом и перевернулся.

По данным тунисской радиостанции Mosaique FM, водитель автобуса нарушил ПДД, проигнорировав дорожные знаки, предписывавшие необходимость остановки.