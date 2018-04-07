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Один человек погиб в результате ДТП с участием американского дипломата в Пакистане

Происшествия
7 апреля, 19:53 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 7, апреля. /ТАСС

Автомобиль Toyota, которым управлял военно-воздушный атташе посольства США в Исламабаде совершил наезд на мотоцикл

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ИСЛАМАБАД, 7 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб в Пакистане в результате столкновения мотоцикла и автомобиля, принадлежащего американскому посольству. Об этом в субботу сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Пакистана Мухаммада Файсала.

Автомобиль марки Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился военно-воздушный атташе посольства США в Исламабаде, произвел наезд на мотоцикл в районе 15:00 по местному времени (13:00 мск) вблизи Исламабада. Водитель мотоцикла Атик Бакир скончался на месте происшествия.

"Инцидент с участием автомобиля, принадлежащего посольству США, произошел в Исламабаде, МИД разбирается с обстоятельствами. Ведется расследование", - рассказал Файсал.

При этом отмечается, что сотрудник посольства не был арестован ввиду наличия у него дипломатического иммунитета.

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