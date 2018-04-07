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В Екатеринбурге автобус врезался в столб

Происшествия
7 апреля, 19:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, апреля. /ТАСС

В результате аварии пострадали десять человек, включая двоих детей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Десять человек, в том числе двое детей, получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге. Об этом в субботу ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сообщение об аварии поступило в 18:46 (16:46 мск). "Инспекторы ДПС установили, что в аварию попал автобус ПАЗ. Десять пассажиров получили травмы, в том числе двое детей. Мальчик 2,5 года с подозрением на черепно-мозговую травму и девочка 12 лет с ушибами были доставлены в больницу, еще восемь взрослых доставлены неотложками в другие медицинские учреждения Екатеринбурга", - сказал Горелых.

В приемном покое детской городской клинической больницы № 9, куда были доставлены дети, в беседе с корреспондентом ТАСС пояснили, что их осмотрели врачи. "Детям госпитализация не потребовалась", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, водитель высадил пассажиров вне автобусной остановки. Когда автобус начал двигаться, водитель, якобы из-за солнца, не заметил столб освещения и врезался в него. "Скорость была незначительной. Водитель - житель Новоуральска 1976 года рождения, который приехал в Екатеринбург на заработки", - добавил Горелых. На место происшествия направлены несколько нарядов ГИБДД, прибыл также руководитель городской Госавтоиспекции.

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