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СМИ: жертвами аварии с автобусом с хоккеистами в Канаде стали 14 человек, 15 пострадали

Происшествия
7 апреля, 22:34 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 7, апреля. /ТАСС

По предварительной версии, тяжелый грузовик с полуприцепом врезался в автобус с юниорской командой

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ОТТАВА, 7 апреля. /ТАСС/. Жертвами аварии с участием автобуса юниорской хоккейной команды "Гумбольт Бронкос" стали 14 человек, еще 15 госпитализировали. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

Ранее сообщалось, что всего в автобусе в момент аварии находились 28 человек, в том числе водитель, 14 из которых погибли и столько же пострадали. На данный момент опознаны семь жертв трагедии, среди которых главный тренер команды Дарси Хоган, 20-летний капитан клуба Логан Шатц, еще четверо хоккеистов в возрасте от 16 лет до 21 года, а также радиодиктор Тайлер Бибер, который ездил на игры с командой.

Через один из онлайн фондов спустя 17 часов после трагедии (данные на 15:00 по времени Оттавы, 22:00 мск) собрано уже более 1 млн канадских долларов (свыше $780 тыс.) в помощь семьям погибших и пострадавших спортсменов.

Авария произошла в 30 км к северу от города Тисдейл (провинция Саскачеван). В автобусе находились 28 человек, в том числе водитель: 14 из них погибли, еще 15 получили ранения, трое находятся в критическом состоянии. По предварительной версии, тяжелый грузовик с полуприцепом протаранил автобус. Причины ДТП устанавливаются.

В юниорской команде "Гумбольт Бронкос" выступали 24 игрока в возрасте от 16 до 21 года. Спортсмены ехали на матч с командой "Нипавин Хоукс". Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава региона Саскачеван Скотт Мо и Федерации хоккея Канады и России выразили свои соболезнования родным и близким погибших игроков.

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