В здании Trump Tower произошел пожар

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в субботу на 50-м этаже небоскреба Trump Tower в районе Манхэттен. Об этом сообщается в Twitter службы пожарной охраны мегаполиса.

Возгоранию первоначально была присвоена вторая категория сложности, позже она была повышена до третьей. Информации о пострадавших не поступало.

Позже президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что пожар потушен.

"Пожар в Trump Tower потушен. (Его очаг был - прим. ТАСС) Очень ограничен (хорошо построенное здание)", - написал американский лидер, поблагодарив пожарных. При этом сами нью-йоркские власти пока не сообщили о ликвидации пожара.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 April 2018

В этом 58-этажном здании находится центр бизнес-империи Трампа. В 2016 году в небоскребе располагался предвыборный штаб республиканца.

В январе текущего года на крыше здания также случился пожар. Тогда пострадали два человека. Причиной инцидента стала неисправность проводки в системе вентиляции.