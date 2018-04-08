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В здании Trump Tower произошел пожар

Происшествия
8 апреля, 1:38 дата обновления: 8 апреля, 2:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Данных о пострадавших не поступало

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НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в субботу на 50-м этаже небоскреба Trump Tower в районе Манхэттен. Об этом сообщается в Twitter службы пожарной охраны мегаполиса.

Возгоранию первоначально была присвоена вторая категория сложности, позже она была повышена до третьей. Информации о пострадавших не поступало.

Позже президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что пожар потушен.

"Пожар в Trump Tower потушен. (Его очаг был - прим. ТАСС) Очень ограничен (хорошо построенное здание)", - написал американский лидер, поблагодарив пожарных. При этом сами нью-йоркские власти пока не сообщили о ликвидации пожара.

В этом 58-этажном здании находится центр бизнес-империи Трампа. В 2016 году в небоскребе располагался предвыборный штаб республиканца.

В январе текущего года на крыше здания также случился пожар. Тогда пострадали два человека. Причиной инцидента стала неисправность проводки в системе вентиляции.

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