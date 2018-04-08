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Спасатели эвакуировали более 20 человек при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Происшествия
8 апреля, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Пострадали трое, включая ребенка

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на Болотниковской улице в Москве, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве сообщение о пожаре поступило в 10:52 мск. По предварительной информации, горела квартира на 4-м этаже 17-этажного жилого дома.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что с этажей над горящей квартирой с помощью автолестниц и по маршевым лестницам спасены 23 человека. Пострадали трое, включая ребенка.

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