Спасатели эвакуировали более 20 человек при пожаре в жилом доме на юге Москвы

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на Болотниковской улице в Москве, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве сообщение о пожаре поступило в 10:52 мск. По предварительной информации, горела квартира на 4-м этаже 17-этажного жилого дома.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что с этажей над горящей квартирой с помощью автолестниц и по маршевым лестницам спасены 23 человека. Пострадали трое, включая ребенка.