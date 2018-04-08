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Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Псковской области

Происшествия
8 апреля, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал, на график движения поездов происшествие не повлияло

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в Псковской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, авария произошла на железнодорожной станции Морино Дновского района.

"С рельсов сошло два вагона, в результате аварии никто не пострадал. Ремонтные работы планируется завершить до 21:00 мск. До этого времени на этом участке нет рейсов поездов, поезд здесь идет позднее, уже после 21:00. Режим ЧС не вводился", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло. Специалисты Октябрьской железной дороги принимают все необходимые меры для восстановления движения. На место направили восстановительные поезда со станций Псков и Бологое.

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