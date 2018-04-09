В Аргентине при крушении небольшого самолета погибли пять человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апреля. /ТАСС/. Небольшой самолет разбился в воскресенье в аргентинской провинции Ла-Пампа. Как сообщил Совет по расследованию авиаинцидентов, в катастрофе погибли пять человек.

"Пятеро находившихся на борту погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия", - говорится в сообщении совета, размещенном в его Twitter. В момент крушения на борту находился пилот и четверо пассажиров.

Обломки самолета Piper PA-34 Seneca были найдены в труднодоступном районе. Причины катастрофы пока не установлены.