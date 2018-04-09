Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Аргентине при крушении небольшого самолета погибли пять человек

Происшествия
9 апреля, 2:03 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 9, апреля. /ТАСС

Причины катастрофы еще не установлены

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апреля. /ТАСС/. Небольшой самолет разбился в воскресенье в аргентинской провинции Ла-Пампа. Как сообщил Совет по расследованию авиаинцидентов, в катастрофе погибли пять человек.

"Пятеро находившихся на борту погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия", - говорится в сообщении совета, размещенном в его Twitter. В момент крушения на борту находился пилот и четверо пассажиров.

Обломки самолета Piper PA-34 Seneca были найдены в труднодоступном районе. Причины катастрофы пока не установлены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Аргентина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Макрон в разговоре с Трампом осудил "химические атаки" в Сирии
3
Лукашевич: Лондон вскоре не захочет обсуждать тему Скрипаля на международных площадках
4
МИД: в Европе не понимают позицию США по "Северному потоку - 2"
5
Посольство РФ: Лондон прячет концы в воду при расследовании дела Скрипаля
6
Бельгиец Голартс, тяжело пострадавший во время велогонки "Париж-Рубе", умер в больнице
7
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости