В Приморье ввели особый противопожарный режим

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в понедельник на территории Приморского края в связи с ростом лесных пожаров . Соответствующее постановление подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

"Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко в понедельник, 9 апреля, подписал распоряжение о введении на всей территории края особого противопожарного режима. Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье", говорится в сообщении.

Ранее в Приморском крае особый противопожарный режим муниципального уровня действовал в Уссурийском и Дальнегорском городских округах, Ханкайском, Тернейском и Кавалеровском районах.

Как сообщил на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник "Приморской авиабазы" Владимир Куликов, на 12:00 (05:00 мск) понедельника, в крае действуют шесть лесных пожаров. В их тушении принимают участие 283 человека, задействовано 95 единиц техники. Кроме прочего, пожары действуют и на территории особо охраняемых природных зон. Один пожар локализован пожар в Сихотэ-Алиньском заповеднике, действующим остается пожар на территории национального парка "Зов тигра".

Врио губернатора Андрей Тарасенко раскритиковал работу по профилактике пожаров, которую проводили главы муниципалитетов. По итогу доклада главы Кавалеровского района, где 28 марта из-за сильного пожара сгорели жилые дома, Андрей Тарасенко предложил Сергею Гаврикову написать заявление об увольнении по собственному желанию. Пожар в селе Зеркальное перешел на жилые постройки с земель сельхозназначения. Глава Кавалеровского района признался, что фактически у этих сельхозземель отсутствуют собственники.

Введение особого противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тыс. рублей увеличивается до 4-5 тыс. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тыс. рублей, в условиях противопожарного режима - 20-40 тыс. рублей, для юридических - увеличивается с 50-200 тыс. рублей до 300-500 тыс. рублей.