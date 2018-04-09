Волгоградская область выдержала волну

Настоящее испытание преподнесла погода этой весной жителям Волгоградской области: последний раз весеннее половодье такого масштаба, как говорят местные, было больше полувека назад — в 1965 году.

На Михайловский район за неполный год свалились два природных катаклизма — летом здесь пережили крупные ландшафтные пожары, из-за которых в области вводился режим чрезвычайной ситуации. Весной пришла большая вода, накрывшая несколько населенных пунктов. Людей и домашних животных частично эвакуировали в селах Сидоры, Безымянка, Отрадное, Новостройка, еще некоторых хуторах. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, вполне вероятна вторая волна необычно сильного в этом году половодья.

"В первую очередь перевезли бычка с коровой"

Житель села Сидоры Николай Шарапов уверенно идет в высоких сапогах по затопленной улице в магазин за продуктами. "Я сам из другого села, приехал в Сидоры к матери на юбилей: 90 лет все-таки. 29 марта отпраздновали, а 1 апреля вечером началось… Вода идет и идет. Не помню, когда так Сидоры затапливало, настоящее наводнение. Слишком много талой воды скопилось в оврагах и в балках, и вот она потекла из них через край. Плюс еще речка Тишанка — ее ведь не расчищают, она вся камышом заросла. Мне повезло, дом практически не пострадал, только огород залило и летнюю кухню, а вот двух соседей эвакуировали".

"Мне было пять лет в 1965 году, когда в селе Сидоры последний раз была такая большая беда. Плохо помню, но те, кто старше меня, это подтверждают, — рассказывает житель поселка, руководитель крупного агрохозяйства Петр Локтионов. — Но люди помогали друг другу во всем: у кого есть трактора — вывозили из подтопленных домов людей, с приусадебных участков — домашний скот. Село большое, но все равно все друг друга знают, как не помочь соседям…"

Развернуть Жители села Сидоры © Игорь Каленич/ТАСС Жители села Сидоры © Игорь Каленич/ТАСС

В самом конце улицы Украинской села Сидоры дорога полностью залита водой, дальше — необъятная гладь реки Тишанки. Местные жители говорят, летом ее и речкой-то назвать можно с большой натяжкой, а сейчас может показаться, что перед тобой — не меньше чем дельта Волги под Астраханью.

Геннадий и Надежда Передуновы приводят в порядок свое хозяйство. "Вот на этой лодке за веревочку я жену вывозил из дома, — показывает Геннадий. — Как только топить начало, я стал спасать все, что можно. В первую очередь перевезли бычка с коровой и двух малых телков к племяннику, трактор с тележкой выделила поселковая администрация. Подняли наверх все имущество с женой, что смогли. Кровати, мебель на кирпичи как-то ставили. Конечно, ущерб все равно есть, но могло быть и хуже. Помогали соседи, и мы им помогали, эвакуироваться мы отказались. Пока скотину домой не возвращаем — потому что, говорят, будет вторая волна, но очень надеемся, что такого не случится".

В тех же Сидорах в некоторых домах нет крепких хозяев, мужчин, а проживают лишь одинокие, больные люди или престарелые пенсионеры. Одни еще пребывают в нервном потрясении от пережитого, другие постепенно приходят в себя и думают, как им жить дальше.

"С 2002 года живу в Сидорах, и такого не было. В 2003 году было подтопление, но в дом тогда вода не зашла, а в этом году затопило и дом. Спасала что могла: стиральную машинку набок положила — думала, может, мотор так спасу. Еще не пробовала, работает или нет. Но это ладно — в доме брат парализованный лежит — как бы я его вынесла, если бы вода поднялась еще выше? На 10–20 см вода поднялась в доме, сейчас уже сошла. Огород, хозяйство пока все под водой. Ущерб, конечно, большой… В сельсовет пойду сегодня же — говорят, документы принимают на материальную помощь", — рассказала Светлана Гузиенко.

Развернуть Светлана Гузиенко на своем подворье © Игорь Каленич/ТАСС Светлана Гузиенко на своем подворье © Игорь Каленич/ТАСС

Гузиенко в своей беде не одинока. У инвалида второй группы Светланы Олейноковой ситуация, по ее словам, еще хуже. "В больницу сейчас надо ложиться, муж тоже недееспособный, дом наш затопило, но сказали, что будут возмещать только предметы первой необходимости… а то, что линолеум плавал, мы ремонт сделали, полы перестилали… кафель отвалился... это как? Курей помогли соседи спасти, на сенник подняли, а погреб затопило полностью, а там картошка семенная… Не знаю, что делать. Трактор, который нас эвакуировал из дома, выделил Петр Локтионов. Участковый Андрей Луценков помогал, другие мужики, они нас с мужем выносили и вывозили — спасибо им", — говорит жительница села.

Соцзащита уже приехала

По словам главы поселка Раисы Калашниковой, в Сидорах проживает 2,6 тыс. человек, из 917 дворов в селе пострадали 372. В 56 домах была вода. "Первой в поселке была эвакуирована мать-одиночка с тремя детьми, сразу же направила к ее дому трактор. Детей она отвезла к бабушке, а сама жила в школе, где был развернут пункт временного размещения. Всего было эвакуировано 59 человек, но в ПВР только два человека одну ночь провели, все разъезжались по родственникам и знакомым", — рассказывает поселковая глава.

Развернуть В Волгоградской области объявлен режим чрезвычайной ситуации © Михаил Почуев/ТАСС В Волгоградской области объявлен режим чрезвычайной ситуации © Михаил Почуев/ТАСС

Калашникова связывает небывалый паводок с большим количеством выпавшего снега. "Были раньше подтопления, но не более 150 дворов подтопит, и все, а сейчас, считай, треть села, — говорит она. — Конечно, мы предупреждали, и памятки по дворам раздавали, и сходы проводили. Одни всерьез воспринимали предупреждения, другие, мягко говоря, не очень. Но вот когда пришла беда, все действовали без паники, сообща, не считаясь ни с чем, я просто очень рада, что у нас такое дружное село".

Развернуть Трехлетний Денис помогает очищать двор после паводка © Игорь Каленич/ТАСС Трехлетний Денис помогает очищать двор после паводка © Игорь Каленич/ТАСС

Жизнь после борьбы со стихией налаживается. Владимир Власов и его трехлетний сын Денис приводят в порядок территорию дома. Денису тоже дело нашлось — он пытается убрать щеткой намытую водой грязь со своих качелей. Пенсионер Виктор Семенович красноречиво показывает руками на себе, на какой уровень вода поднималась и до какой высоты ему сапоги пришлось натягивать.

В поселковую администрацию уже приехали соцработники из города. По их словам, пострадавших от паводка очень много. "У нас все отработано. Летом были пожары, и соцзащита тогда сработала оперативно. Уже через неделю после ЧП с пожарами люди начали получать материальную помощь. Сейчас примерно так же будет, но просто мы не можем обойти те дома, в которых еще вода стоит и размер ущерба неясен. Максимальный размер выплат в таких случаях предусмотрен 50 тыс. рублей, но все будет рассматриваться индивидуально", — поясняет начальник отдела государственной социальной помощи городского округа Михайловка Наталья Фролова.

Пункт временного размещения для ежа Афанасия

Село Отрадное немного меньше, чем Сидоры, — здесь живут почти 1,9 тыс. человек. По словам главы поселка Татьяны Инякиной, было подтоплено 180 из 660 домов, в 86 домов зашла вода, было эвакуировано 46 человек. Было развернуто два пункта временного размещения — в детском саду и в поселковом доме культуры. "Вечером 1 апреля, когда вода начала быстро прибывать, мы сразу включили оповещение — это сирена, которая в школе у нас находится. Паники не было. Подтопления были и раньше, просто тогда еще не думали, что будет такой масштаб. Когда поняли, что вода не останавливается, начали эвакуацию, в первую очередь детей и престарелых пенсионеров. Помогло МЧС — они оперативно прибыли и тоже людей спасали, а вот сейчас воду откачивают из подтопленных домов и подворий", — показывает Инякина.

Развернуть Из подтопленных населенных пунктов пришлось эвакуировать людей © Михаил Почуев/ТАСС Из подтопленных населенных пунктов пришлось эвакуировать людей © Михаил Почуев/ТАСС

В ПВР в сельском доме культуры, который напоминает большую избу, сейчас всего пять бабушек. "В первую ночь у нас 27 человек было, всех и на ночлег разместили, и накормили, и фельдшер тут у нас дежурит. У многих бабушек давление поднялось, шутка ли — свой дом оставить в их возрасте", — говорит заведующая ДК Екатерина Панкратова.

77-летняя Евгения Попова рассказала, что живет в сельском клубе уже больше недели. "Здесь у нас весело, телевидение на большой экран транслируется, кормят хорошо, белье чистое, докторша за нами смотрит, давление меряет, таблетки дает. Но уже домой, конечно, хочу — как там, что там… Может, до сих пор все вещи плавают", — переживает она.

Развернуть Фельдшер в пункте временного размещения в сельском клубе села Отрадное © Игорь Каленич/ТАСС Фельдшер в пункте временного размещения в сельском клубе села Отрадное © Игорь Каленич/ТАСС

Есть в ПВР свой живой уголок. Это ежик, которому почему-то дали имя Афанасий. "Он тоже спасался от воды, как-то пролез в дом и теперь здесь живет припеваючи, уходить не собирается", — рассказывает заведующая сельским клубом, доставая Афанасия из-за холодильника.

А вот 90-летняя Раиса Картушина от эвакуации отказалась категорически. Сейчас она тихонько ходит по приступке дома и тростью замеряет уровень воды на участке. "Я решила дом не бросать — будь что будет, мы его с мужем ставили… Мужа уж нет, я с дочкой живу… Люди в беде не оставят", — считает долгожительница.

В селе Отрадном МЧС развернуло шесть помп, которые откачивают воду из затопленных подворий в реку Кабылянка. "Уровень воды в реке понизился на два метра и уже не угрожает поселку. Также ведем расчистку реки Кабылянка от заторов", — рассказывает начальник пожарно-спасательной части города Михайловка Максим Фатеев. Причина необычно сильного паводка, по его мнению, — скопившиеся на полях в большом количестве талые воды и разлившиеся малые реки.

Глава городского округа Михайловка Сергей Фомин заявил ТАСС, что в районе обстановка стабильная. "Сейчас уже из зоны риска вышли — вода начинает отходить, теперь главное — работа с последствиями", — заверяет Фомин.

Развернуть Сотрудники МЧС принимают активное участие в ликвидации последствий паводка в Волгоградской области © Михаил Почуев/ТАСС Сотрудники МЧС принимают активное участие в ликвидации последствий паводка в Волгоградской области © Михаил Почуев/ТАСС

По его словам, работа в предпаводковый период была спланирована, удалось избежать паники. "Вовремя прибыли в район дополнительно от МЧС 100 человек из Ростовской области, сейчас активно работаем с ними по ликвидации последствий, убираем спецтехникой ледяные заторы на реке Медведице. Взрывать нет необходимости, заторы можно убирать и техникой", — рассказывает глава городского округа Михайловка.

По данным областного МЧС, паводок в Волгоградской области пошел на спад, максимальное количество частично подтопленных населенных пунктов в регионе в пятницу, 6 апреля, было 47, а в понедельник их уже 29. Сейчас вода с подтопленных территорий уходит, подъема воды в малых реках Донского бассейна нет. Прогнозы второй волны паводка пока не подтверждаются. Тем не менее по решению губернатора в Волгоградской области действует режим чрезвычайной ситуации.

Игорь Каленич