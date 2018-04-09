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Власти ФРГ считают, что преступник из Мюнстера изначально намеревался покончить с собой

Происшествия
9 апреля, 21:11 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, апреля. /ТАСС

Во время обысков в квартире злоумышленника на балке был обнаружен трос с петлей

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БЕРЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Немецкие следователи считают установленным факт, что мужчина, в минувшую субботу протаранивший на автомобиле летнее кафе в Мюнстере, изначально намеревался покончить с собой. Об этом сообщил журналистам в понедельник старший прокурор Мартин Ботценхардт.

"На текущий момент, после анализа документов, улик и показаний свидетелей, органы следствия уверены, что он действовал, намереваясь совершить суицид", - приводит его слова издание FOCUS Online. Во время обысков в квартире злоумышленника, который жил в полном одиночестве, на балке был обнаружен трос с петлей. По словам прокурора, это "однозначное указание" на планы мужчины совершить самоубийство.

"Очевидно, преступник сразу после наезда хотел покончить с собой", - отметил, со своей стороны, глава следственной группы Йоахим Поль.

В субботу гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. После этого он совершил суицид в автомобиле. В результате инцидента погибли, помимо него, два человека, около 20 пострадали.

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