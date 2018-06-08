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Источник: экс-начальник ростовского УФСИН Смирнов скончался в СИЗО

Происшествия
8 июня, 22:22 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 8, июня. /ТАСС

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС в данный момент не располагает

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Бывший начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области Сергей Смирнов, который находился в одном из СИЗО Ростова-на-Дону, скончался, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Бывший начальник УФСИН Сергей Смирнов содержался в одном из СИЗО Ростова-на-Дону, был доставлен в больницу и скончался", - сказал собеседник.

По данным местных СМИ, Смирнов был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в отношении его бывшего заместителя Сергея Ральникова, которому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. Смирнов был уволен с должности в июле 2017 года.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС в данный момент не располагает.

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