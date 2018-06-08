Более 30 воспитанников детского лагеря на Урале госпитализированы с кишечной инфекцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Более 30 воспитанников детского лагеря "Сосновый бор" в Свердловской области госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура города Кушвы проводит проверку в связи с обращением за медицинской помощью 33 воспитанников детского оздоровительного лагеря "Сосновый бор" Кушвинского городского округа. Дети доставлены в Кушвинскую городскую больницу. Предварительно специалисты ставят диагноз "кишечная инфекция". Тяжелых заболевших нет, состояние детей удовлетворительное", - сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что в ходе проверки будут устанавливаться причины заболевания. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Кушвинской городской больнице ТАСС сообщили, что отравившиеся из лагеря поступили в инфекционное отделение. "Сейчас главный врач больницы и остальные специалисты находятся в инфекционном отделении", - сказала собеседница агентства.