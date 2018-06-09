Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела пассажирской маршрутки в Донбассе

Происшествия
9 июня, 11:35 дата обновления: 9 июня, 11:50 UTC+3

Речь идет о расследовании возможности применения украинской стороной запрещенных средств и методов ведения войны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими в Донбассе пассажирского маршрутного автобуса, в результате чего были ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела поселка Голубовское самопровозглашенной Луганской народной республики по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сказала она.

7 июня военнослужащие Вооруженных сил Украины вновь произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями. "Один из боеприпасов попал в пассажирский маршрутный автобус, в результате чего ранения получили не участвующие в вооруженном конфликте мирные жители - четверо мужчин и две женщины", - уточнила Петренко.

Она отметила, что этим событиям предшествовало заявление Генеральной прокуратуры Украины, позиция которой сводится исключительно к принятию мер по защите интересов военнослужащих от якобы незаконного преследования правоохранительными органами РФ. "В этом прослеживается принципиальное отличие в методах нашей работы. Для Следственного комитета России в приоритете стоит защита прав и свобод мирных граждан, которые не по своей воле оказались вовлеченными в вооруженный конфликт на юго-востоке Украины", - подчеркнула представитель СК.

В связи с этим она напомнила украинским коллегам о закрепленном в Конституции Украины положении о том, что "действующие международные договоры, согласие на обязательность которых дано Верховной радой Украины, являются частью национального законодательства Украины". "Следователи Следственного комитета РФ в соответствии с действующим законодательством устанавливают должностных лиц украинских силовых структур, причастных к совершению этого и других многочисленных преступлений против мира и безопасности человечества", - заключила Петренко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
4
СК попросит суд арестовать ударившего ножом 11-летнюю школьницу в Москве
5
Путин: перед кабмином сформулирована задача значительного повышения доходов пенсионеров
6
"Известия": Минобороны предлагает на несколько дней сократить срок службы
7
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости