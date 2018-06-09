СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела пассажирской маршрутки в Донбассе

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими в Донбассе пассажирского маршрутного автобуса, в результате чего были ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела поселка Голубовское самопровозглашенной Луганской народной республики по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сказала она.

7 июня военнослужащие Вооруженных сил Украины вновь произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями. "Один из боеприпасов попал в пассажирский маршрутный автобус, в результате чего ранения получили не участвующие в вооруженном конфликте мирные жители - четверо мужчин и две женщины", - уточнила Петренко.

Она отметила, что этим событиям предшествовало заявление Генеральной прокуратуры Украины, позиция которой сводится исключительно к принятию мер по защите интересов военнослужащих от якобы незаконного преследования правоохранительными органами РФ. "В этом прослеживается принципиальное отличие в методах нашей работы. Для Следственного комитета России в приоритете стоит защита прав и свобод мирных граждан, которые не по своей воле оказались вовлеченными в вооруженный конфликт на юго-востоке Украины", - подчеркнула представитель СК.

В связи с этим она напомнила украинским коллегам о закрепленном в Конституции Украины положении о том, что "действующие международные договоры, согласие на обязательность которых дано Верховной радой Украины, являются частью национального законодательства Украины". "Следователи Следственного комитета РФ в соответствии с действующим законодательством устанавливают должностных лиц украинских силовых структур, причастных к совершению этого и других многочисленных преступлений против мира и безопасности человечества", - заключила Петренко.