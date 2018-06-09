Суд обязал Малобродского ознакомиться с делом "Седьмой студии" до 19 июля

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы ограничил до 19 июля срок ознакомления с делом экс-гендиректору театра "Гоголь-центр" Алексею Малобродскому, обвиняемому по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия частично, ограничить срок ознакомления Малобродского и его защиты с материалами дела до 19 июля", - огласила постановление судья.

Малобродский в суде пояснил, что ознакомился с 150 из 258 томов уголовного дела и готов без судебных ограничений в максимальном объеме готовиться к предстоящему процессу. "Попытка ограничения означает воспрепятствование моей подготовке к суду", - сказал он. В свою очередь следователь заявил, что Малобродский уклоняется от своей обязанности. "Прошу суд установить ограничение срока ознакомления для соблюдения интересов следствия", - отметил он.

Таким образом, срок ознакомления с материалами дела для всех находящихся в России фигурантов дела ограничен до 19 июля. После этого дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее суд ограничил режиссера Кирилла Серебреникова, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум и продюсера Юрия Итина в сроках ознакомления с делом.

Дело "Седьмой студии"

По версии следствия, в 2011 году режиссер Кирилл Серебренников разработал проект "Платформа" по развитию и популяризации современного искусства, на финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей.

Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", к работе в которой привлек Алексея Малобродского, Юрия Итина, бухгалтера Нину Масляеву и других своих знакомых. По данным следствия, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Масляева и другие фигуранты дела ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего были похищены деньги.

По делу также проходит директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Она обвиняется в том, что в 2011-2014 годах от имени Минкультуры РФ подписывала соглашения с АНО "Седьмая студия" на выделение из бюджета субсидий на реализацию проекта "Платформа", а также согласовывала отчетную документацию с недостоверными сведениями о количестве и стоимости проводимых мероприятий.

Еще одна фигурантка дела - бывший генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова - арестована заочно и объявлена в международный розыск.