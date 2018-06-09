Адвокат: у полковника Хизриева не было столько денег, чтобы дать взятку в $2 млн

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Защита задержанного в Москве по подозрению в даче $2 млн взятки начальника оперативно-розыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева опровергает наличие у него "несметных богатств", которые позволили бы ему собрать такую крупную сумму для взятки. Об этом ТАСС сообщила в субботу его адвокат Аида Касимова.

"Никаких несметных богатств у моего подзащитного нет, а если бы и были, то правоохранители давно бы описали их и изъяли при обыске", - сказала защитник, отметив, что ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски у дочери, сестры, тещи и по месту проживания в махачкалинской квартире Хизриева.

Пресненский суд Москвы 7 июня санкционировал арест на два месяца Хазриева и трех его сообщников. Предпринимателю и близкому другу полковника Гору Чудопалову, а также Алексею Сыздыкову и юристу Луизе Мержоевой инкриминируется посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), вину они не признают. Еще два фигуранта дела уже были заключены под стражу по другому уголовному делу.

Хизриев и пятеро его соучастников были задержаны 5 июня в Москве. По версии следствия, весной 2017 года Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки в виде денежных средств в размере $2 млн. Со слов посредников, деньги предназначались для содействия в его назначении на вышестоящую должность в органах внутренних дел одного из субъектов РФ. Общая сумма незаконного вознаграждения составляла $6 млн.

Ранее в суде Хизриев заявил, что не признает вину. Обвинение ему предъявлено по ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки в особо крупном размере") УК РФ.