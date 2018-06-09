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Российский парапланерист пострадал во время драки на курорте в Грузии

Происшествия
9 июня, 21:53 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 9, июня. /ТАСС

Инцидент расследует полиция

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ТБИЛИСИ, 9 июня. /ТАСС/. Драка между грузинскими парапланеристами и российскими и украинскими пилотами произошла на горнолыжном курорте Гудаури (восток Грузии). Об этом со ссылкой на МВД Грузии сообщило в субботу вечером Общественное ТВ страны.

"В поселке Гудаури Казбегского района Грузии произошла драка между грузинскими пилотами параплана и пилотами-парапланеристами - гражданами России и Украины. По данному факту полицией начато расследование по статьям о насилии и повреждении чужого имущества", - цитирует телевидение представителя министерства внутренних дел.

По информации СМИ, в социальных сетях была распространена информация, что один из пилотов - гражданин России - серьезно пострадал в драке, однако эту информацию в МВД не подтвердили.

Сообщается, что российские и украинские пилоты являются сотрудниками частной компании "Атлантида", уже несколько лет работающей в Гудаури и предоставляющей туристам услуги полетов на параплане. Пострадавшим в драке пилотом "Атлантиды" является гражданин России Федор Челышев. В соцсети Facebook он в субботу написал, что "находится в больнице и его состояние стабильное".

По данным СМИ, инцидент между пилотами произошел из-за того, что местные парапланеристы и пилоты "Атлантиды" не поделили площадку для старта полетов.

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