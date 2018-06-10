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Причиной аварии на переезде под Орлом стал выезд автобуса на запрещающий сигнал светофора

Происшествия
10 июня, 10:13 дата обновления: 10 июня, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В результате ДТП четыре человека погибли, еще 12 пострадали

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ТАСС, 10 июня. Авария на железнодорожном переезде в Орловском районе Орловской области, в результате которой погибли четыре человека и восемь получили травмы, произошла из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщил корр. ТАСС ведущий специалист по связям с общественностью Московской железной дороги (МЖД) Андрей Сорокин.

"Автобус, попавший в ДТП, принадлежит районному ДК. Пострадали артисты. Автобус выехал на запрещающий сигнал светофора прямо перед поездом", - сказал Сорокин, добавив, что авария не повлияла на движение пассажирских поездов. "Пока задерживается только один пригородный поезд Орел - Михайловские рудники. Время задержки уточняется", - сказал он.

В пресс-службе РЖД сообщили, что машинист поезда успел применить экстренное торможение, но не смог избежать аварии из-за малого расстояния. Расследование обстоятельств ЧП проходит под личным контролем генерального директора РЖД Олега Белозерова.

"Машинист поезда, увидев на путях автобус, подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось", - говорится в сообщении.

"По поручению генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова оперативный штаб возглавил первый заместитель Анатолий Краснощек. Ситуация находится на личном контроле Олега Белозерова", - отмечают в РЖД.

В пресс-службе пояснили также, что переезд оборудован исправно действующей сигнализацией. Для выяснения причин произошедшего на место выехала оперативная комиссия Московской железной дороги.

Водитель автобуса работал много лет и имеет большой опыт. Сам автобус был исправен и недавно прошел капремонт. Об этом сообщил ТАСС глава Орловского района Юрий Парахин.

"Водитель опытный, мне очень странно объяснять сейчас его действия", - сказал ТАСС Парахин. Он уточнил, что водитель является сотрудником ведомственной районной диспетчерской службы. Сам автобус был исправен, год назад проходил капитальный ремонт.

Авария произошла в 08:14 мск на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. По предварительным данным, ЧП случилось из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП четыре человека погибли, 12 пострадали

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Белозеров, Олег Валентинович
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