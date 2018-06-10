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В Новгородской области ребенок случайно застрелил из охотничьего ружья сверстницу

Происшествия
10 июня, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

От полученных травм десятилетняя девочка погибла

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ТАСС, 10 июня. Десятилетняя школьница погибла в деревне Неронов Бор Новгородской области от случайного выстрела из охотничьего ружья, который произвел девятилетний мальчик. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Несчастный случай произошел вечером 9 июня. "Мальчик 2009 года рождения случайно из ружья выстрелил в десятилетнюю девочку. Она скончалась на месте. Они рассматривали ружье охотничье и мальчик случайно нажал на курок", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, на место происшествия для выяснения обстоятельств выезжали следователи. В управлении СК РФ по Новгородской области ТАСС подтвердили информацию о несчастном случае. "Да, мы подтверждаем эту информацию", - сказала представитель пресс-службы ведомства.

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