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Железнодорожные переезды проверят в Орловской области после ДТП с автобусом

Происшествия
10 июня, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В результате ДТП четыре человека погибли

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Состояние железнодорожных переездов проверят в Орловской области после ДТП с автобусом и грузовым поездом, в результате которого погибли четыре человека и 11 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в администрации Орловского района.

"Врио губернатора Андрей Клычков поставил задачу в ближайшие несколько дней провести проверку состояния всех железнодорожных переездов Орловской области, провести инструктаж водителей автотранспортных средств, перевозящих детей и сотрудников учреждений культуры на массовые мероприятия. Также он заверил, что всем пострадавшим будет оказана высококвалифицированная необходимая медицинская и психологическая помощь. Семьям пострадавшим из резервного фонда будет выплачена компенсация", - говорится в сообщении.

Врио губернатора находится на месте происшествия. Также на месте аварии работают сотрудники СК, туда же выехал представитель Ространснадзора. "На место происшествия выехал начальник Центрального управления Госжелдорнадзора (управление государственного железнодорожного надзора, входит в структуру Ространснадзора - прим. ТАСС) Александр Пасько", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Персоны
Клычков, Андрей Евгеньевич
Темы
Орловская область
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