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Один человек погиб, четверо госпитализированы в результате ДТП под Воронежем

Происшествия
10 июня, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Всех пострадавших доставили в Павловскую районную больницу

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ТАСС, 10 июня. Автомобиль ВАЗ-2106 полностью выгорел после лобового столкновения с иномаркой на трассе в Воронежской области, водитель отечественной машины погиб, еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Единой дежурной диспетчерской службе Павловского района региона.

"В результате ДТП пострадали четыре человека, водитель ВАЗа погиб. После лобового столкновения ВАЗ-2106 загорелся и полностью выгорел. В Toyota также была обнаружена собака, которую забрали с места ДТП", - уточнили в ведомстве.

Все пострадавшие доставлены в Павловскую районную больницу.

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, ДТП произошло около 19:20 мск на 668-м километре автодороги М-4 "Дон".

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