СМИ: пилот разбившегося у Окинавы истребителя ВВС США спасен

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Спасенный пилот потерпевшего крушение в понедельник у японского острова Окинава истребителя ВВС США F-15 получил тяжелые увечья. Как сообщает телеканал NHK, у него сломана нога, имеются тяжелые ушибы.

После катапультирования пилот был обнаружен в море с вертолета японских вооруженных сил. Истребитель ориентировочно в 6 утра по местному времени (полночь мск) рухнул в океан в 80 км к югу от города Наха - административного центра Окинавы.

Этот самолет для рутинных тренировок вылетел с базы ВВС США Кадена на этом острове. На Окинаве сосредоточено более 70% американских военных объектов в Японии. Кадена - крупнейшая база ВВС США за пределами Соединенных Штатов.