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СМИ: пилот разбившегося у Окинавы истребителя ВВС США спасен

Происшествия
11 июня, 3:20 дата обновления: 11 июня, 3:25 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, июня. /ТАСС

По данным NHK, пилот получил тяжелые травмы

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ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/.  Спасенный пилот потерпевшего крушение в понедельник у японского острова Окинава истребителя ВВС США F-15 получил тяжелые увечья. Как сообщает телеканал NHK, у него сломана нога, имеются тяжелые ушибы.

После катапультирования пилот был обнаружен в море с вертолета японских вооруженных сил. Истребитель ориентировочно в 6 утра по местному времени (полночь мск) рухнул в океан в 80 км к югу от города Наха - административного центра Окинавы.

Этот самолет для рутинных тренировок вылетел с базы ВВС США Кадена на этом острове. На Окинаве сосредоточено более 70% американских военных объектов в Японии. Кадена - крупнейшая база ВВС США за пределами Соединенных Штатов.

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