Семь российских туристов спасли в горах Алма-Атинской области Казахстана

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Казахстанские спасатели в понедельник вывели семь российских туристов из ущелья в горах Алма-Атинской области, один человек из этой группы погиб при передвижении на лодке по реке Аксу. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"По состоянию на 13:00 (10:00 мск) семь туристов из России доставлены в районный отдел внутренних дел поселка Жансугуров Аксуйского района. В медицинской помощи они не нуждаются", - рассказал Иманкулов. По его словам, в группе было восемь туристов, один из них погиб. В составе группы было три женщины.

Ранее сообщалось, что спасатели Алма-Атинской области выехали на помощь туристам из РФ в горах. При передвижении на плавательном средстве по реке Аксу в горной местности один из туристов упал в воду и утонул. Несчастный случай произошел на расстоянии 120 км от города Талдыкоргана.

Сообщение о ЧП поступило после 20:00 (17:00 мск) 10 июня, спасатели незамедлительно выехали на место вызова. Они проводили работы подъему туристов вверх из ущелья, что осложнялось условиями низкой проходимости в горной местности и отсутствием связи. По имеющейся в МВД информации, туристы не прошли официальную регистрацию в оперативно-спасательном отряде Алма-Атинской области.