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Ространснадзор расследует обстоятельства ЧП с катамараном на Волге

Происшествия
12 июня, 13:11 дата обновления: 12 июня, 13:24 UTC+3

В результате ЧП погибли 11 человек

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Ространснадзор проводит расследование обстоятельств столкновения катамарана и баржи в Волгоградской области, приведшего к гибели 11 человек, сообщил ТАСС представитель ведомства.

"Ространснадзор проводит расследование по данному случаю, - сообщил ТАСС представитель ведомства. - На месте аварии работают наши сотрудники".

Накануне в 250 м от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение прогулочного катамарана и баржи. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров, трое из них были госпитализированы. По данным источника ТАСС в экстренных службах, катамаран шел без разрешительных документов.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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