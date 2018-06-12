Ространснадзор расследует обстоятельства ЧП с катамараном на Волге

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Ространснадзор проводит расследование обстоятельств столкновения катамарана и баржи в Волгоградской области, приведшего к гибели 11 человек, сообщил ТАСС представитель ведомства.

"Ространснадзор проводит расследование по данному случаю, - сообщил ТАСС представитель ведомства. - На месте аварии работают наши сотрудники".

Накануне в 250 м от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение прогулочного катамарана и баржи. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров, трое из них были госпитализированы. По данным источника ТАСС в экстренных службах, катамаран шел без разрешительных документов.