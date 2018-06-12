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В Белоруссии легкомоторный самолет совершил аварийную посадку

Происшествия
12 июня, 15:24 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, июня. /ТАСС

Пилот и пассажир пострадали

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МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Zlin 42M 1975 года выпуска во вторник совершил аварийную посадку в Гродненском районе. Пострадали два человека, сообщили в МЧС Белоруссии.

"Пилот выбрался из транспортного средства самостоятельно, пассажиру понадобилась помощь спасателей", - отметили в ведомстве.

По данным МЧС, оба члена экипажа после осмотра бригадой скорой помощи были госпитализированы. Самолет, принадлежащий авиатору-любителю, деформирован. По предварительным данным, он совершал пробный полет в районе областного аэроклуба.

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