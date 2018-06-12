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DM: в Великобритании эвакуировали ТЦ после обнаружения подозрительного предмета

Происшествия
12 июня, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Полиция перекрыла также дороги и рестораны, расположенные вблизи торгового центра

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ТАСС, 12 июня. Посетителей и персонал торгового центра Oracle, расположенного в городе Рединг (графство Беркшир),эвакуировали во вторник после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщила газета Daily Mail.

"Безопасность наших сотрудников и посетителей является нашим приоритетом, и мы сотрудничаем с полицией, чтобы оказать им поддержку в расследованиях", - приводит издание слова представителя торгового центра.

Как сообщает газета, дороги, прилегающие к торговому центру, были перекрыты. В целях предосторожности также были эвакуированы расположенные поблизости рестораны.

В настоящий момент в торговом центре работают саперы.

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